«Наполи» подписал экс-голкипера «ПСЖ»

сообщил о подписании контракта с известным итальянским вратарем

35-летний вратарь перешел в неаполитанский клуб в статусе свободного агента.

Контракт Сиригу с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

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В прошлом сезоне Сиригу выступал за «Дженоа», пропустив в 36 матчах 59 мячей. Генуэзский клуб вылетел в Серию Б.

Сиригу в составе сборной Италии стал победителем Евро-2020.

Ранее сообщалось, что в «Наполи» может перейти голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас. .VrezNews1 /football/2022/08/10/serie_a_preview/