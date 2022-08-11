В 20:00 11.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификационном раунде ЛЕ.

Последний матч между собой: «Линфилд» — «Цюрих» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Цюрих» — «Линфилд». Коэффициент ставки — 2.20 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Цюрих»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Цюрих — Линфилд.

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