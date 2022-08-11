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    ЧФР Клуж — Шахтёр Солигорск. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.08.2022 в 20:00 начнется матч в квалификации Лиги конференций ЧФР Клуж — Шахтёр Солигорск

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    В 20:00 11.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матча ЧФР Клуж — Шахтёр Солигорск в квалификации Лиги конференций.

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    Последний матч между собой: «Шахтёр Солигорск» — «ЧФР Клуж» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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