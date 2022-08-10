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    Писарев: Для меня это первый опыт работы в РПЛ в качестве главного тренера

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    Николай Писарев прокомментировал свое назначение на пост главного тренера футбольного клуба «Химки».

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в Российской Премьер-Лиге в качестве главного тренера. У "Химок" подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям», — приводит слова Писарева пресс-служба подмосковного клуба.

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    Николай Николаевич 11 лет провёл в системе национальных сборных России: возглавлял национальную команду по пляжному футболу, а также работал с молодежной сборной нашей страны. Также был спортивным директором Российского Футбольного Союза, возглавлял нижегородский «Олимпиец» и краснодарский «Урожай».

    В 2021-м вошёл в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. По согласованию с РФС Николай Николаевич будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе «Химки».

    «Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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