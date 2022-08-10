«Химки» объявили о назначении Николая Писарева на пост главного тренера

Главным тренером футбольного клуба «Химки» назначен, который сегодня подписал контракт с клубом и был представлен команде, сообщает пресс-служба подмосковского клуба.

Соглашение 53-летнего специалиста с подмосковной командой рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«Приветствуем Николая Николаевича в "Химках" и желаем успешной работы у руля нашей команды!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Николай Николаевич 11 лет провёл в системе национальных сборных России: возглавлял национальную команду по пляжному футболу, а также работал с молодежной сборной нашей страны. Также был спортивным директором Российского Футбольного Союза, возглавлял нижегородский «Олимпиец» и краснодарский «Урожай».

В 2021-м вошёл в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. По согласованию с РФС Николай Николаевич будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе «Химки».