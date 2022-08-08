«Динамо» подписало пятилетний контракт с защитником

Московское «Динамо» подписало новый контракт с защитником

Прежний контракт с 25-летним игроком действовал до лета 2024 года. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/27, сообщает сайт клуба.

«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всем показывать свою любовь к "Динамо". Спасибо!» — сказа Скопинцев.

Дмитрий с 14 лет занимался в академии «Динамо», которую успешно и окончил. На взрослом уровне выступал за австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

В январе 2020 года вернулся в московский клуб и с тех пор забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 73 матчах.

В прошлом сезоне вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата России.