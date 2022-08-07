«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

На 29-й минуте «Вест Хэм» произвел замену вратаря — вместо получившего травму Лукаша Фабиански в ворота хозяев встал Альфонсо Ареоля.
На 36-й минуте в ворота «молотобойцев» был назначен пенальти. Холанн на скорости врывался в штрафную, пробрасывает мяч мимо Ареоля, и тот в прыжке, пытаясь дотянуться до мяча, вместо этого попал Эрлингу по ногам.
Сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый, исполнив мощнейший удар с «точки» в левый нижний угол, под самую штангу.
А на 65-й минуте убежал «Сити» в контратаку после неудачного для хозяев навеса в штрафную «горожан». Де Брёйне отличной передачей нашел Холанна, который на скорости убежал от защитников и чётко использовал выход один на один, нанеся удар в левый нижний угол мимо Ареоля.
В следующем туре «Вест Хэм» на выезде сыграет с «Ноттингем Форест», а «Сити» примет на своем поле «Борнмут».