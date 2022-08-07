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    Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Лондонский «Вест Хэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 29-й минуте «Вест Хэм» произвел замену вратаря — вместо получившего травму Лукаша Фабиански в ворота хозяев встал Альфонсо Ареоля.

    На 36-й минуте в ворота «молотобойцев» был назначен пенальти. Холанн на скорости врывался в штрафную, пробрасывает мяч мимо Ареоля, и тот в прыжке, пытаясь дотянуться до мяча, вместо этого попал Эрлингу по ногам.

    Сам пострадавший реализовал одиннадцатиметровый, исполнив мощнейший удар с «точки» в левый нижний угол, под самую штангу.

    А на 65-й минуте убежал «Сити» в контратаку после неудачного для хозяев навеса в штрафную «горожан». Де Брёйне отличной передачей нашел Холанна, который на скорости убежал от защитников и чётко использовал выход один на один, нанеся удар в левый нижний угол мимо Ареоля.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (пенальти) (36'), 0:2 Эрлинг Холанд (65') Вест Хэм: Лукаш Фабиански (Альфонс Ареола, 29'), Владимир Цоуфаль, Бенджамин Джонсон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн (Flynn Downes, 90'), Мануэль Лансини (Саид Бенрахма, 57'), Пабло Форнальс (Conor Coventry, 90'), Майкл Антонио (Джанлука Скамакка, 57') Манчестер Сити: Джек Грилиш, Эрлинг Холанд (Julian Alvarez, 78'), Филип Фоден (Рияд Марез, 88'), Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 78'), Родриго Эрнандес (Калвин Филлипс, 89'), Кевин Де Брёйне (Коул Палмер, 88'), Жоау Канселу, Натан Аке, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Предупреждение: Жоау Канселу (45 + 3')

    В следующем туре «Вест Хэм» на выезде сыграет с «Ноттингем Форест», а «Сити» примет на своем поле «Борнмут».

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