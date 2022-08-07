Тренер «Локомотива»: Иван Игнатьев заслужил место в основном составе

Главный тренер московского «Локомотива»рассказал, почемувышел в стартовом составе на матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Во-первых, Игнатьев — чёткий девятый номер по позиции. Мы смотрели за тем, как он тренировался, и он заслужил место в основном составе. И то, что футболист играл здесь раньше, мы тоже не оставили без внимания. Несмотря на то, что Игнатьев не прошёл с нами все сборы, уровень его игры оцениваю как высокий. Он присоединился к нам совсем недавно.

Мне понравилось, как Иван в матче с "Краснодаром" выглядел на поле, в том числе он много отрабатывал в обороне, качественно прессинговал. Также много открывался впереди, создавал опасность у ворот соперника. Был момент, когда он бил головой и мог отличиться. Вообще он провёл сегодня хороший матч», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».

Напомним, игра завершилась разгромной победой «быков» со счётом 3:0. Для «железнодорожников» это второе подряд поражение с крупным счётом — в предыдущем матче их разгромил «Зенит» (5:0).