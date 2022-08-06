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    Мележиков может покинуть пост гендиректора «Спартака»

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    Евгений Мележиков в ближайшее время может покинуть пост генерального директора московского «Спартака».

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    Компания «Лукойл», скорее всего, хочет видеть на этом посту своего человека, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

    «Возможно, нефтяники просто желают видеть на этом посту более масштабную фигуру — с большим авторитетом в футбольных кругах.

    И это, скорее всего, будет не Ашот Хачатурянц, если вы вдруг подумали о нем. На рынке говорят, что Рафаилыча вообще не будет в "Спартаке". А это значит, что с новой силой разгорается борьба за власть в главном клубе страны», — добавил источник.

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    • Мележиков был назначен генеральным директором «Спартака» в июле 2021 года. До этого он занимал должность директора по безопасности.

    Ранее сообщалось, что Леонид Федун может покинуть пост президента «Спартака».

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