Мележиков может покинуть пост гендиректора «Спартака»

в ближайшее время может покинуть пост генерального директора московского

Компания «Лукойл», скорее всего, хочет видеть на этом посту своего человека, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

«Возможно, нефтяники просто желают видеть на этом посту более масштабную фигуру — с большим авторитетом в футбольных кругах.

И это, скорее всего, будет не Ашот Хачатурянц, если вы вдруг подумали о нем. На рынке говорят, что Рафаилыча вообще не будет в "Спартаке". А это значит, что с новой силой разгорается борьба за власть в главном клубе страны», — добавил источник.

Мележиков был назначен генеральным директором «Спартака» в июле 2021 года. До этого он занимал должность директора по безопасности.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун может покинуть пост президента «Спартака».