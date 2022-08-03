«Буде/Глимт» — «Жальгирис»: счет матча 5:0, обзор голов

Норвежскийкрупно обыграл литовскийв первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов — 5:0.

Счёт в матче на 33-й минуте открыл норвежский полузащитник Уго Ветлесен. Он реализовал пенальти.

Также голами отличились Амаль Пеллегрино, Ларс-Йорген Салвесен и Мариус Хёйбротен. Пятый мяч в ворота «Жальгириса» в добавленное время отправил норвежский нападающий Рунар Эспейор. В воротах победителей стоял российский голкипер Никита Хайкин.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Будё-Глимт — Жальгирис 5:0 Голы: 1:0 Уго Ветлесен (пенальти) (33'), 2:0 Амаль Пеллегрино (36'), 3:0 Lars-Jorgen Salvesen (58'), 4:0 Marius Hoibraten (61'), 5:0 Рунар Эспейор (90 + 3') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Брис Вембангомо, Brede Moe (Isak Helstad Amundsen, 19'), Marius Hoibraten, Альфонс Сампстед, Уго Ветлесен, Elias Kristoffersen Hagen, Ульрик Салтнес, Joel Mvuka (Джилберт Кумсан, 88'), Lars-Jorgen Salvesen (Рунар Эспейор, 80'), Амаль Пеллегрино (Sondre Sorli, 80') Жальгирис: Ренан дос Сантос (Francis Kyeremeh, 88'), Kehinde Mathias Oyewusi (Донатас Казлаускас, 67'), Fabien Ourega (Gustas Jarusevicius, 67'), Marko Milickovic, Nicolas Martin Gorobsov, Oliver Buff (Mantas Kuklys, 88'), Petar Mamic, Nemanja Ljubisavljevic, Марио Павелич, Joel Fey d'Or Bopesu (Саулюс Миколюнас, 67'), Эдвинас Гертмонас Предупреждения: Joel Fey d'Or Bopesu (32'), Fabien Ourega (41'), Брис Вембангомо (52'), Petar Mamic (80')

Ответный матч между «Буде/Глимт» и «Жальгирисом» состоится в Вильнюсе 9 августа.