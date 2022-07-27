Семак: Мне понравилось, как играет «Локомотив». «Зенит» ждет непростой матч

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от встречи св третьем туре РПЛ.

«Мне понравилось то, как играет "Локомотив". И во второй части предыдущего чемпионата, и сейчас. Команда, которая играет активно, много единоборств, быстрая, очень хорошо укомплектованная. Прежде всего, группа атаки — индивидуально сильные и быстрые игроки.

Поэтому нас ждет очень непростой матч против команды, которая на протяжении последних лет является одним из главных соперников нашего клуба. Ждем очень тяжелой и интересной игры.

Сыграно всего два тура, любые серии имеют хорошее начало, плохое начало. Если мы говорим о старте чемпионата, будут и удачные серии, и неудачные. Поэтому очень важно, что мы на дистанции сможем пройти весь турнир с наименьшим количеством спадов. Спады будут, безусловно. Наша работа — их минимизировать, влияние их на место в таблице. А что касается внутреннего состояния, мы, конечно, хотим быть наверху, прилагаем все усилия для того, чтобы быть в верхней части турнирной таблицы», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.