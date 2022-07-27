Стало известно, когда Караваев и Мантуан вернутся в общую группу «Зенита»

Защитник «Зенита»и полузащитникв ближайшее время смогут тренироваться в общей группе. Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Чистяков возвращается, Кузяева мы потеряли, было официальное заявление клуба, Караваев начинает втягиваться в работу с основной группой, Мантуана мы ждем на следующей неделе.

Думаю, что Слава и Густаво в течение двух недель начнут полноценно работать с командой», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, Мантуан перешел в «Зенит» в середине июля из бразильского клуба «Коринтианс» на правах аренды.

В третьем туре РПЛ «Зенит» сыграет на своем поле с московским «Локомотивом». Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:30 мск.