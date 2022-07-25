Аленичев: «Зениту» уже сейчас можно отдать медаль

«Ни одна из команд не составит конкуренцию.
"Зениту" можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают. Ни у одной из команд нет шансов обойти "Зенит". Хотелось бы, конечно, ошибиться.
Когда я играл в "Порту", у нас было 10 человек из Бразилии.
Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.
Затем пришел Моуриньо и мы выиграли все, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев.
Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу.
И, на мой взгляд, Сергей Богданович Семак прекрасно справляется с этой задачей», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» выиграл четыре предыдущих чемпионата России.