Аленичев: «Зениту» уже сейчас можно отдать медаль

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что ув этом сезоне не будет конкурентов в борьбе за чемпионский титул.

«Ни одна из команд не составит конкуренцию.

"Зениту" можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают. Ни у одной из команд нет шансов обойти "Зенит". Хотелось бы, конечно, ошибиться.

Когда я играл в "Порту", у нас было 10 человек из Бразилии.

Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.

Затем пришел Моуриньо и мы выиграли все, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев.

Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу.

И, на мой взгляд, Сергей Богданович Семак прекрасно справляется с этой задачей», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» выиграл четыре предыдущих чемпионата России.