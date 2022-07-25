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    Аленичев: «Зениту» уже сейчас можно отдать медаль

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что у «Зенита» в этом сезоне не будет конкурентов в борьбе за чемпионский титул.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Ни одна из команд не составит конкуренцию.

    "Зениту" можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают. Ни у одной из команд нет шансов обойти "Зенит". Хотелось бы, конечно, ошибиться.

    Когда я играл в "Порту", у нас было 10 человек из Бразилии.

    Тренер, работавший еще до Моуринью, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.

    Затем пришел Моуриньо и мы выиграли все, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев.

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    • Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу.

    И, на мой взгляд, Сергей Богданович Семак прекрасно справляется с этой задачей», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

    Напомним, «Зенит» выиграл четыре предыдущих чемпионата России.

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