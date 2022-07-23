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    Медведев: «Зенит» в матче с «Крыльями» показал свою истинную силу. И показал бы ее в ЛЧ, кто бы ни достался

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание новых контрактов с бразильскими полузащитниками Малкомом и Клаудиньо.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Начнем с хорошего домашнего старта в чемпионате — сухая победа. Но, как мы и планировали, после игры можем сказать, что продлили Малкома на три года, Клаудиньо на два. Это означает, что игроки будут играть ближайшие пять сезонов, если не уйдут на повышение, как это бывает.

    Но надеемся, что мы вернемся в Лигу чемпионов с этим сочетанием российских и иностранных игроков.

    Сегодня Ловрен хорошо взаимодействовал с Родригао, и вообще "Зенит" показал свою истинную силу. И показал бы ее в Лиге чемпионов, кто бы ни достался. Но раз такая ситуация, будем решать свои задачи, а они понятны.

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    • Ясно, что участие в Лиге чемпионов или Евролиге в баскетболе — важный фактор для игроков. Но если кто-то думает что за нашими чемпионатами не следят тренеры и скауты, то это не так. Я общаюсь регулярно с тренерами из Латинской Америки и Европы, и они очень хорошо осведомлены и держат на карандаше наших игроков.

    Что касается Клаудиньо и Малкома, они понимают наши задачи и готовы играть за "Зенит". Тем более им здесь хорошо, и они готовы стать частью зенитовской истории. Новая система труда, которую мы стали вводить два года назад, применена и в данном случае», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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