Барриос: Своей интенсивностью «Зенит» утомил «Крылья Советов»

Полузащитник «Зенита»прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) во 2-м туре РПЛ.

«Все дело в той интенсивности, которую мы предложили с первых же минут, в том давлении, которое мы оказывали, в быстроте принятия решений, передачах в одно-два касания.

Этим довольно быстро утомили соперника. Плюс — хорошо реализовали свои моменты, точно исполнили все удары авторы голов — и победили», — цитирует Барриоса пресс-служба «Зенита».

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем туре на «Газпром Арене». Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.