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    Интер Клуб — ЧФР Клуж. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.07.2022 в 18:00 начнется матч в квалификации Лиги конференций Интер Клуб — ЧФР Клуж

    Футбол Лига конференций Клуж Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    В 18:00 27.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Интер Клуб — ЧФР Клуж в квалификации Лиги конференций.

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    Последний матч между собой: «ЧФР Клуж» — «Интер Клуб» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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