27 июля в ответном поединке 2-го раунда квалификации Лиги конференций «Интер Эскальдес» из Андорры сыграет против румынского «ЧФР Клуж». Начало — 18:00 по мск. «Интер Эскальдес» — «ЧФР Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Эскальдес»

Неделю тому назад в Румынии в первом поединке этих команд победил «ЧФР Клуж» со счетом 3:0. И этим результатом румынский чемпион практически обеспечил себе выход в следующий раунд.

«Интер Эскальдес» начал свое выступление с предвариловки Лиги чемпионов. Там он сперва прошел «Ла Фиориту» из Сан-Марино, победив со счетом 2:1.

После этого коллектив в финале данного мини-турнира проиграл исландскому «Викингуру» со счетом 0:1 и перебрался после этого в Лигу конференций.

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Кроме упомянутых трех встреч, чемпион Андорры больше не проводил матчей в этом сезоне.

«ЧФР Клуж»

Румынский чемпион уже в первом круге отбора самого престижного турнира умудрился уступить армянскому «Пюнику», расписав мировые 0:0 в гостях и 2:2 дома, и проиграв в серии пенальти.

Также «ЧФР Клуж» уже успел проиграть битву за Суперкубок Румынии «Сепси» со счетом 1:2, а еще провел два поединка внутреннего первенства, набрав в них три очка.

В первом туре чемпионата «железнодорожники» добыли победу над «Рапидом» из Бухареста — 1:0, после чего проиграли на выезде «Университате» из Крайовы со счетом 1:3.

Напомним, что в прошлом румынский клуб начал с свой поход также с Лиги чемпионов, но вылетел оттуда и смог добраться до групповом этапе Лиги конференций, заняв там последнее место в компании с командами «Яблонец» (Чехия), АЗ (Голландия) и «Раннерс» (Дания).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «ЧФР Клуж» — 1.25, победа «Интер Эскальдес» — 12.50, ничья — 5.60.

Проход: «ЧФР Клуж» — 1.01; «Интер Эскальдес» — 25.00.

Результат первого матча почти обеспечил румынам выход в следующий раунд. Так что теперь они вполне могут сыграть в эконом-режиме, много не забив на этот раз.