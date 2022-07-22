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    Стало известно, почему «Спартак» не подписал Жигулева

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    Алан Прудников, агент полузащитника Ильи Жигулева, рассказал, почему игрок не подписал контракт со «Спартаком».

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    Жигулев ранее находится на просмотре в «Спартаке».

    «Во-первых, хочу поблагодарить руководство московского "Спартака", бывшего спортивного директора Луку Каттани, главного тренера Гильермо Абаскаля и Артема Реброва за предоставленную возможность.

    После разговора с руководством клуба мы приняли общее решение, что в ситуации с заявкой в "Спартаке" есть ограничения и риски, если мы будем ждать дольше.

    Илья провел в "Спартаке" предсезонную подготовку, находится в отличной форме. Игрок конечно расстроился, так как главный тренер и руководство клуба хотели бы видеть его частью "Спартака", но футбол есть футбол, движемся далее.

    По поводу дальнейших планов, скоро вы все узнаете», — приводит слова Прудникова «Спорт-Экспресс».

    Последним клубом Жигулева был «Заглембе», за который он выступал с августа 2021 года. Весной польский клуб расторг контракт с российским футболистом.

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