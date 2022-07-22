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    Мане прокомментировал завоевании награды игроку года в Африке

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    Нападающий «Баварии» Садио Мане прокомментировал завоевание титула лучшего игрока года в Африке.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    «Я очень рад получить эту награду. Хотел бы поблагодарить президента Федерации футбола Сенегала, моего тренера, моих товарищей по команде в клубе и сборной, а также мою семью. Меня переполняют эмоции, не хватает слов, чтобы их выразить», — приводятся слова Мане Bayern & Germany.

    30-летний сенегалец в борьбе за награду Конфедерации африканского футбола (CAF) опередил бывшего одноклубника Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и вратаря «Челси» Эдуара Менди.

    Для Мане, в 2021 году выигравшим с Сенегалом Кубок африканских наций, это вторая награда игроку года в Африке. Он также признавался лучшим в 2019 году.

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