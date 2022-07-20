«Уфа» подаст заявку на получение денег от продажи Зинченко в «Арсенал»

Генеральный директор «Уфы»заявил, что клуб из столицы Башкортостана должен получить определенную сумму после переходаизв лондонский

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Уфы» за два миллиона евро.

«Есть правила ФИФА, тут мы ничего не выдумываем. Если мы подадим заявку, нам будут обязаны выплатить определенную сумму.

Конечно, "Уфа" будет подавать заявку.

Такого уровня клубы (как "Манчестер Сити" — прим.) не прописывают проценты от продаж, потому что они потом продают игроков за большие суммы — от 30 миллионов евро и выше», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Зинченко 30 миллионов евро.