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    • «Арсенал» и «Ман Сити» согласовали трансфер Зинченко
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    «Уфа» подаст заявку на получение денег от продажи Зинченко в «Арсенал»

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб из столицы Башкортостана должен получить определенную сумму после перехода Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Уфы» за два миллиона евро.

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    • «Есть правила ФИФА, тут мы ничего не выдумываем. Если мы подадим заявку, нам будут обязаны выплатить определенную сумму.

    Конечно, "Уфа" будет подавать заявку.

    Такого уровня клубы (как "Манчестер Сити" — прим.) не прописывают проценты от продаж, потому что они потом продают игроков за большие суммы — от 30 миллионов евро и выше», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

    Напомним, сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Зинченко 30 миллионов евро.

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