«Арсенал» и «Ман Сити» согласовали трансфер Зинченко

Лондонскийдоговорился со переходе, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

«Канониры» подпишут с украинским футболистом контракт до лета 2026 года.

Сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов.

Накануне Зинченко покинул тренировочный лагерь «Манчестер Сити», чтобы присоединиться к «Арсеналу».

Ранее сообщалось, что на трансфере Зинченко лично настаивал главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который ранее был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Испанский специалист планирует использовать украинца в центре полузащиты.

Ожидается, что после продажи Зинченко «Ман Сити» купит защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

В прошлом сезоне Зинченко провел в АПЛ 15 матчей и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее «Челси» выкупил у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.