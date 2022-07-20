«Арсенал» и «Ман Сити» согласовали трансфер Зинченко

Александр Зинченко Фото: globallookpress.com
«Канониры» подпишут с украинским футболистом контракт до лета 2026 года.
Сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов.
Накануне Зинченко покинул тренировочный лагерь «Манчестер Сити», чтобы присоединиться к «Арсеналу».
Ранее сообщалось, что на трансфере Зинченко лично настаивал главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который ранее был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Испанский специалист планирует использовать украинца в центре полузащиты.
Ожидается, что после продажи Зинченко «Ман Сити» купит защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.
В прошлом сезоне Зинченко провел в АПЛ 15 матчей и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, ранее «Челси» выкупил у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.