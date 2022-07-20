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    «Арсенал» и «Ман Сити» согласовали трансфер Зинченко

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    Лондонский «Арсенал» договорился с «Манчестер Сити» о переходе Александра Зинченко, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Канониры» подпишут с украинским футболистом контракт до лета 2026 года.

    Сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов.

    Накануне Зинченко покинул тренировочный лагерь «Манчестер Сити», чтобы присоединиться к «Арсеналу».

    Ранее сообщалось, что на трансфере Зинченко лично настаивал главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который ранее был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Испанский специалист планирует использовать украинца в центре полузащиты.

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    • Ожидается, что после продажи Зинченко «Ман Сити» купит защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

    В прошлом сезоне Зинченко провел в АПЛ 15 матчей и сделал четыре результативные передачи.

    Напомним, ранее «Челси» выкупил у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

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