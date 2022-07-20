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    • Агент защитника «Сассуоло» Айхана Каана опроверг слухи об интересе ЦСКА к игроку
    Все новости спорта

    Агент защитника «Сассуоло» Айхана Каана опроверг слухи об интересе ЦСКА к игроку

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    Агент Эрсин Акан, представляющий интересы турецкого защитника «Сассуоло» Каана Айхана, отреагировал на информацию, согласно которой ЦСКА проявляет интерес к игроку.

    Айхан Каан
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    Айхан Каан

    «ЦСКА со мной не контактировал. Каан останется в "Сассуоло", — сказал Акан в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

    Ранее в СМИ появилась информация, что Айхан готов перейти в московский клуб.

    Напомним, Айхан перешёл в "Сассуоло" из дюссельдорфской "Фортуны" в 2020 году. В прошлом сезоне 27-летний турецкий защитник принял участие в 23 матчах итальянской Серии А и забил один гол. С 2016 года Айхан вызывается в национальную команду Турции.

    Айхан также выступал в составе немецких клубов "Шальке" и франкфуртский "Айнтрахт".

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