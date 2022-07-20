Агент защитника «Сассуоло» Айхана Каана опроверг слухи об интересе ЦСКА к игроку

Агент, представляющий интересы турецкого защитника «Сассуоло», отреагировал на информацию, согласно которой ЦСКА проявляет интерес к игроку.

«ЦСКА со мной не контактировал. Каан останется в "Сассуоло", — сказал Акан в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Ранее в СМИ появилась информация, что Айхан готов перейти в московский клуб.

Напомним, Айхан перешёл в "Сассуоло" из дюссельдорфской "Фортуны" в 2020 году. В прошлом сезоне 27-летний турецкий защитник принял участие в 23 матчах итальянской Серии А и забил один гол. С 2016 года Айхан вызывается в национальную команду Турции.

Айхан также выступал в составе немецких клубов "Шальке" и франкфуртский "Айнтрахт".