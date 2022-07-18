Нападающий «Челси» близок к переходу в «Вест Хэм»

Нападающий «Челси»в ближайшие дни может перейти в

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, клубы ведут переговоры по поводу формата сделки. «Вест Хэм» заинтересован в полноценном трансфере албанского футболиста, тогда как в «Челси» больше склоняются к варианту с арендой.

Отмечается, что Броя уже согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом».

В прошлом сезоне Броя выступал на правах аренды за «Саутгемптон». В 32-х матчах английской Премьер-лиги 20-летний форвард забил шесть мячей.

Напомним, в первой половине июля «Челси» подписал Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали.