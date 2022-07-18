«Валенсия» одолела дортмундскую «Боруссию»

Счет был открыт на 40-й минуте. Поймали соперника на контратаке «летучие мыши». Убежал по правому флангу Кастильехо и отдал в центр на Гуэдеша, который пробил в одно касание. После рикошета от ноги защитника мяч влетел точно под перекладину.
На 51-й минуте в ворота «Валенсии» был назначен пенальти. Ворвался в штрафную с левого фланга на скорости Байно-Гиттенс и получил по ногам от Дьякаби. Уверенно реализовал пенальти Марко Ройс, разведя голкипера и мяч по разным углам
На 58-й минуте Муса красиво забросил в штрафную «Боруссии» на ход Солеру, который выскочил один на один с голкипером, но не стал бить, а скинул поперек на Маркоса Андре, а тот забивал уже в пустые ворота.
А на 62-й минуте получил мяч Гуэдеш перед дортмундской штрафной после паса от Солера, расшатал защитника и вколотил снаряд точно в дальнюю девятку.
В следующем матче подопечные Дженнаро Гаттузо сыграют со «Штутгартом» 23 июля. «Боруссия» встретится с «Вильярреалом» 22-го числа.