«Валенсия» одолела дортмундскую «Боруссию»

Дортмундскаяпотерпела поражение от испанской(1:3) в товарищеском матче, прошедшем в австрийском Альтахе.

Счет был открыт на 40-й минуте. Поймали соперника на контратаке «летучие мыши». Убежал по правому флангу Кастильехо и отдал в центр на Гуэдеша, который пробил в одно касание. После рикошета от ноги защитника мяч влетел точно под перекладину.

На 51-й минуте в ворота «Валенсии» был назначен пенальти. Ворвался в штрафную с левого фланга на скорости Байно-Гиттенс и получил по ногам от Дьякаби. Уверенно реализовал пенальти Марко Ройс, разведя голкипера и мяч по разным углам

На 58-й минуте Муса красиво забросил в штрафную «Боруссии» на ход Солеру, который выскочил один на один с голкипером, но не стал бить, а скинул поперек на Маркоса Андре, а тот забивал уже в пустые ворота.

А на 62-й минуте получил мяч Гуэдеш перед дортмундской штрафной после паса от Солера, расшатал защитника и вколотил снаряд точно в дальнюю девятку.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Боруссия Д — Валенсия 1:3 Голы: 0:1 Гонсалу Гуэдеш (40'), 1:1 Марко Ройс (пенальти) (51'), 1:2 Marcos De Sousa (58'), 1:3 Гонсалу Гуэдеш (62') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингхэм, Махмуд Дахуд, Карим Адейеми, Марко Ройс, Торган Азар, Юссуфа Мукоко Валенсия: Marcos De Sousa, Гонсалу Гуэдеш, Карлос Солер, Самуэль Кастильехо, Юнус Муса, Уго Гильямон, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Cristhian Mosquera, Тьерри Корреа, Георгий Мамардашвили

В следующем матче подопечные Дженнаро Гаттузо сыграют со «Штутгартом» 23 июля. «Боруссия» встретится с «Вильярреалом» 22-го числа.