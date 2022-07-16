Абаскаль: Рыбус извинился перед партнерами за удаление

На 41-й минуте Рыбус получил две желтых карточки подряд, сначала откровенно хватая в центре поля Тодоровича за футболку, а потом выбив мяч после свистка.
«Что касается штрафов, это внутренние дела клуба. Какие решения мы примем, это внутренние моменты.
По самому моменту: Рыбус— действительно опытный игрок. Он с первых дней показывал себя как большой профессионал, у него было большое желание.
Сегодня произошел этот эпизод, но он прекрасно понимает, что произошло. Он извинился перед партнерами по команде за произошедшее.
Уверен, что в ближайшее время он захочет исправиться и сделает все как большой профессионал, он постарается доказать, что это была случайность.
Уверен, что больше таких ситуаций с ним не произойдет», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресса».