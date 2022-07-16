ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Наши проблемы. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 18:49
    • «Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»
  • 22:02
    • «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в Грозном
  • 23:31
    • «Интер» сыграл вничью с «Монако», у Головина гол и ассист
  • 21:41
    • ПСЖ арендовал лучшего бомбардира «Реймса»
  • 19:37
    • «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Абаскаль: Рыбус извинился перед партнерами за удаление

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Ахмат РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал удаление защитника Мацея Рыбуса в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

    Мацей Рыбус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мацей Рыбус

    На 41-й минуте Рыбус получил две желтых карточки подряд, сначала откровенно хватая в центре поля Тодоровича за футболку, а потом выбив мяч после свистка.

    «Что касается штрафов, это внутренние дела клуба. Какие решения мы примем, это внутренние моменты.

    По самому моменту: Рыбус— действительно опытный игрок. Он с первых дней показывал себя как большой профессионал, у него было большое желание.

    Сегодня произошел этот эпизод, но он прекрасно понимает, что произошло. Он извинился перед партнерами по команде за произошедшее.

    Уверен, что в ближайшее время он захочет исправиться и сделает все как большой профессионал, он постарается доказать, что это была случайность.

    Уверен, что больше таких ситуаций с ним не произойдет», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресса».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» увезти очки из Москвы?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Локомотив» продолжит играть результативно?
  • «Локомотив» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Автозаводцы» воспользуются потерей лидеров «южан»?
  • «Торпедо» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Серундоло — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рубин — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры