«Химки» — «Зенит»: счет 1:1, обзор голов

Состоялся первый матч нового сезона РПЛ, в которомсыграли вничью с

Поединок завершился со счетом 1:1. На 17 минуте Вендел вывел гостей вперед и счет держался до 85 минуты. От поражения хозяев спас нападающий Резван Мирзов.

РПЛ. 1 тур Химки — Зенит 1:1 Голы: 0:1 — 17 Вендел, 1:1 — 84 МирзовХимки: Лантратов, Никитин, Тихий, Филин, Идову, Боженов (Зуев, 61), Черный (Камышев, 71), Гбане, Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Руденко (Долгов, 71)Зенит: Одоевский, Чистяков, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Сутормин (Ерохин, 75), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66)Предупреждения: Боженов (44), Сутормин (67)

«Зенит» и «Химки» набрали по одному очку и пока что находятся на вершине таблицы РПЛ.

В следующем туре «Зенит» примет у себя «Крылья Советов», а «Химки» сыграют с «Нижним Новгородом».