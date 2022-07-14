Минское «Динамо» пробилось во 2-й раунд квалификации Лиги конференций

Гости открыли счет на 28-й минуте. Кисляк навесил с угла поляна дальнюю штангу, где оказался совсем один Сачивко, без особого сопротивления вколотивший снаряд в нижний угол ворот соперника.
На 61-й минуте счет сравнялся. Ушел от соперника по флангу Божович и навесил на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Бечирай и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Хаткевича.
А на 77-й минуте Козлов навесил с левого фланга, где выиграл верх Бакич и сбросил в центр на Путило, который без сопротивления отправил мяч точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.
В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Во втором раунде «Динамо» сыграет с «Хапоэль Беэр-Шева».
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Другие матчи
«Слайго Роверс» — «Бала Таун» 0:1 (4:3)
«Партизани» — «Сабуртало» 0:1 (4:5)
«Ларн» — «Сент-Джозефс» 0:1
«Тре Фиори» — «Фола» 3:1
«Искра» — «Лачи» 0:1
«Клифтонвилл» — «ДАК 1904» 0:3
«Крузейдерс» — «Мэгпис» 3:1
«Брейдаблик» — «Унио Эспортива Санта-Колома» 4:1