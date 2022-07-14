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    Минское «Динамо» пробилось во 2-й раунд квалификации Лиги конференций

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    Черногорский «Дечич» потерпел домашнее поражение от минского «Динамо» (1:2) в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

    Минское «Динамо»
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    Минское «Динамо»

    Гости открыли счет на 28-й минуте. Кисляк навесил с угла поляна дальнюю штангу, где оказался совсем один Сачивко, без особого сопротивления вколотивший снаряд в нижний угол ворот соперника.

    На 61-й минуте счет сравнялся. Ушел от соперника по флангу Божович и навесил на линию вратарской, где выиграл верховую борьбу Бечирай и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот Хаткевича.

    А на 77-й минуте Козлов навесил с левого фланга, где выиграл верх Бакич и сбросил в центр на Путило, который без сопротивления отправил мяч точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Дечич — Динамо Минск 1:2
    Голы: 0:1 Александр Сачивко (26'), 1:1 Fatos Beqiraj (60'), 1:2 Anton Putsila (77') Дечич: Dusan Markovic, Jonathan Dresaj (Danilo Pesukic, 84'), Marko Tuci, Igor Cukovic, Robert Gjelaj (Pjeter Ljuljduraj, 61'), Drasko Bozovic, Jovan Nikolic, Matija Bozanovic (Erjon Vucaj, 46'), Aleksa Marusic (Andjelko Jovanovic, 83'), Fatos Beqiraj, Stefan Denkovic Динамо Минск: Vladislav Lozhkin (Dmitri Latykhov, 79'), Dusan Bakic (Ivan Pesic, 79'), Алексей Вакулич, Artem Gennadievich Bykov, Сергей Кисляк (Mikhail Kozlov, 61'), Anton Putsila (Nikita Demchenko, 90'), Roman Begunov, Александр Сачивко, Максим Швецов, Никита Наумов, Yegor Tadeushevich Khatkevich Предупреждения: Roman Begunov (33'), Matija Bozanovic (41'), Jovan Nikolic (45')

    В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Во втором раунде «Динамо» сыграет с «Хапоэль Беэр-Шева».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

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    «Ларн» — «Сент-Джозефс» 0:1
    «Тре Фиори» — «Фола» 3:1
    «Искра» — «Лачи» 0:1
    «Клифтонвилл» — «ДАК 1904» 0:3
    «Крузейдерс» — «Мэгпис» 3:1
    «Брейдаблик» — «Унио Эспортива Санта-Колома» 4:1

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