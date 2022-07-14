Анчелотти: Новых трансферов не будет, у «Реала» все и так в порядке

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в мадридском клубе не ожидается новых трансферов.

«С приходом Тчуамени и Рюдигера уровень команды вырастет. Антонио — отличный центральный защитник, способный сыграть на разных позициях.

Орельен тоже может выступать в полузащите в разных ролях. Он молод, но уже играет за сборную Франции.

Конкуренция в команде — ключ к успеху. Конечно, этим игрокам потребуется какое-то время на адаптацию, но она должна пройти быстро, поскольку они очень хорошие футболисты.

Я могу сказать вам, что новых трансферов у нас не будет. У нас все и так в порядке», — сказал Анчелотти Managing Madrid.