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    Анчелотти: Новых трансферов не будет, у «Реала» все и так в порядке

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в мадридском клубе не ожидается новых трансферов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «С приходом Тчуамени и Рюдигера уровень команды вырастет. Антонио — отличный центральный защитник, способный сыграть на разных позициях.

    Орельен тоже может выступать в полузащите в разных ролях. Он молод, но уже играет за сборную Франции.

    Конкуренция в команде — ключ к успеху. Конечно, этим игрокам потребуется какое-то время на адаптацию, но она должна пройти быстро, поскольку они очень хорошие футболисты.

    Я могу сказать вам, что новых трансферов у нас не будет. У нас все и так в порядке», — сказал Анчелотти Managing Madrid.

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