Агент Магнуссона: Есть хорошие предложения из Англии, Германии, Турции и Греции

, агент исландского защитника, рассказал, когда игрок планирует определиться с новым клубом.

«Сейчас у него есть более хорошие предложения из Англии, Германии, Турции и Греции. Магнуссон примет решение в течение следующий двух дней», — сказал Далин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее ходили слухи, что 29-летний футболист, чей контракт с московским ЦСКА истёк по окончании сезона-2021/2022, может остаться в России.

Также у Магнуссона есть предложения от швейцарского «Базеля», французского «Страсбурга» и немецкого «Аугсбурга».

29-летний Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 года, выиграв с командой Суперкубок России. В 93 матчах Хёрдур забил пять голов и отдал результативную передачу.