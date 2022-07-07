Зелимхан Бакаев рассказал, как его приняли болельщики «Зенита»

Полузащитник «Зенита»рассказал, как его приняли болельщики санкт-петербургского клуба после перехода из московского «Спартака».

«Когда я на разминку шел, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Я подумал: "Еще ничего толком не сделал, а у меня уже такая поддержка?" С трибуны, где сидела основная группа болельщиков "Зенита", мне абсолютно ничего плохого не говорили, когда я рядом пробегал во время разминки.

Будет ли мне проще, чем Дзюбе? Надеюсь, что да. Посмотрим (смеётся)», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».