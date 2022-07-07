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    Зелимхан Бакаев рассказал, как его приняли болельщики «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, как его приняли болельщики санкт-петербургского клуба после перехода из московского «Спартака».

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «Когда я на разминку шел, пару человек только свистело в мою сторону. Даже дети с академии начали скандировать мою фамилию, поддерживать. Я подумал: "Еще ничего толком не сделал, а у меня уже такая поддержка?" С трибуны, где сидела основная группа болельщиков "Зенита", мне абсолютно ничего плохого не говорили, когда я рядом пробегал во время разминки.

    Будет ли мне проще, чем Дзюбе? Надеюсь, что да. Посмотрим (смеётся)», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

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