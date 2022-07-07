Кузяев: Я рад, что Суперкубок пройдёт в Питере. Это решение РФС, мы должны его уважать

Полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от финала Суперкубка России с московским «Спартаком».

«Естественно, Суперкубок для меня это полноценный трофей. Особенно с таким принципиальным соперником. Я не рассматриваю эту игру как набор кондиций к чемпионату. Уверен, игра будет зрелищной.

Высказывания "Спартака" на тему города-хозяина? Это решение РФС, мы должны его уважать. Видимо, были весомые причины. Я рад, что Суперкубок пройдёт в Питере. Не надо далеко лететь. Но недовольство "Спартака" отчасти могу понять.

Последний матч завершился 7:1? Думаю, "Спартак" учтёт ошибки, которые они допустили в Питере. Не могу сказать, как закончится игра. Главное, победить, а счёт уже второстепенный», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата».