ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСамый дорогой игрок мира Неймар сейчас никому не нужен
  • 14:54
    • «Тоттенхэм» и «Мидлсбро» согласовали условия перехода Джеда Спенса
  • 14:36
    • Капитан «Бетиса» Хоакин продлит контракт с клубом
  • 14:33
    • Кокорин может стать игроком московского «Торпедо»
  • 14:28
    • Кессье о переходе в «Барсу»: Ибрагимович сказал, что я перехожу в хорошее место
  • 14:15
    • «Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника «Лацио»
    Все новости спорта

    Зриньски — Шериф. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.07.2022 в 21:00 начнется матч в квалификации Лиги чемпионов Зриньски — Шериф

    Футбол Лига чемпионов Шериф Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 21:00 06.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Зриньски — Шериф в квалификации Лиги чемпионов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зриньски» — «Шериф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

      • Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Зриньски — Шериф.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова уничтожит соперника?
  • «Тобол» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Надаль снова проиграет Фрицу?
  • Фриц — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Шериф» подтвердит статус фаворита?
  • «Зриньски» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.25
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тобол — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фриц — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зриньски — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Слован — Динамо Батуми
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Марибор — Шахтёр Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Алашкерт — Хамрун Спартанс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бала Таун — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры