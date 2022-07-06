«Зриньски» на своём поле сыграет против грозы Топ-клубов — «Шерифа». Это будет первый матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится на арене «Под Белым берегом» в Мостаре 6 июля, начало — 21:00 по мск. «Зриньски» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зриньски»

«Дворяне» — чемпионы Боснии и Герцеговины. Новый сезон на внутренней арене еще не стартовал. Но скоро начнётся. Первая игра запланирована на 16 июля. «Зриньски» отправится на гостевой поединок против команды «Слобода Тузла».

До этого противостояния, команда проведёт два матча в рамках 1-го раунда Лиги чемпионов. В еврокубках клуб из Мостара дальше 3-й стадии квалификации не проходил. О групповых стадиях остаётся лишь мечтать.

Коэффициенты матча Зриньски — Шериф 1 3.50 X 3.15 2 2.25 Ставка

«Зриньски» в последний раз в еврокубках играл в 2020-м. Боснийский клуб дошёл до 3-го раунда Лиги Европы, обыграв «Диферданж» из Люксембурга (3:0), словенскую «Олимпию» (3:2 — в дополнительное время). После — уступили кипрскому АПОЭЛу — в серии пенальти 2:4.

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В Лиге Чемпионов боснийцы не играли 4 года. В 2018-м в 1-м раунде «Зриньски» потерпел поражение от словацкого клуба «Спартак Трнава» (1:2).

Чемпион Боснии и Герцеговины в отборе ЛЧ играл 5 раз. Дальше одного раунда «дворяне» так и не прошли. Против «Шерифа» будет шестая попытка в истории боснийского клуба.

«Шериф»

Команда из уютного городка Тирасполь — самый титулованный клуб Молдавии. За 25 летнюю клубную историю — «Шериф» выиграл золотые медали 20 раз. Юбилейное чемпионство «жёлто-черный» клуб завоевал в сезоне 21/22. Оно позволило команде заработать вторую звезду над эмблемой клуба.

Новый сезон стартует 31-го июля. Первый тур и сразу молдавское эль-класико. В Суперлиге Молдавии «Шериф» стартует гостевым матчем против «Зимбру».

Чемпион Молдавии — открытие минувшего еврокубкового сезона. «Шериф» совершил историческое чудо — впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В основной сетке добился сумасшедшей победы над мадридским «Реалом» на Сантьяго Бернабеу. К слову, «галактикос» — действующие победители ЛЧ.

Состав тираспольского клуба сильно изменился, по сравнению с прошлым годом. Команду покинули Себастьен Тилль (его золотая левая в ворота «Реала»), мощная стена — кипер Атанасиадис, защита Арболеда, Кристиано и Пейшоту. Полузащитник Коловос и нападающие Траоре, Яхшибоев.

В летнее межсезонье в команду пришли буркиниец Абу Уаттара, бразилец Херон Да Сильва, нигериец Рашид Аканби. А у руля команды теперь Степан Томас. Хорватский специалист сменил на тренерском мостике украинского наставника Юрия Вернидуба.

В «Шерифе» есть эксперт по боснийскому сопернику. Защитник «жёлто-черных» Степан Раделич начинал профессиональную карьеру футболиста именно в «Зриньски». В основную команду пришёл из молодёжки клуба, за которую в сезоне 15/16 оформил 5 голов.

С соперниками из Боснии и Герцеговины «Шериф» играл всего один раз. Первым был «Железничар». В отборочном цикле Лиги Европы сезона 2011/2012. Тогда клуб из Тирасполя уступил (0:1 — по сумме двух матчей).

Прогноз и ставка

На победу «Зриньски» в этом поединке можно поставить за 3.28, ничью букмекеры оценивают за 3.14, а победу «Шерифа» — за 2.26.

Прогноз: Оба клуба только-только вкатываются в сезон. Чемпионаты Боснии и Молдавии стартуют во второй половине июля. Но всё-же фаворитом пары считается именно «Шериф». У тираспольчан колоссальный международный опыт, чего не скажешь о «Зриньски». Поэтому в этой битве «жёлто-чёрные» смогут добиться победы.

Ставка — победа «Шерифа» за 2.26.