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    Слован — Динамо Батуми. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.07.2022 в 21:30 начнется матч в квалификации Лиги чемпионов Слован — Динамо Батуми

    Футбол Лига чемпионов Слован Братислава Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Слован и Динамо Батуми начнут матч в 21:30 в квалификации Лиги чемпионов, 06.07.2022.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Слован» — «Динамо Батуми» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Слован»).

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