Чемпион Грузии — «Динамо» (Батуми) отправится в гости к лучшему клубу Словакии — «Словану». Первый отборочный раунд Лиги чемпионов. Матч пройдёт 6 июля, начало — в 21:30 по мск. «Слован» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован»

Клуб из Братиславы — самый титулованный в Словакии. В завершившемся сезоне «Слован» выиграл 12-е чемпионство своей страны. Причём последние 4 года «короли Братиславы» не оставляют не единого шанса своим конкурентам.

Отрыв от ближайшего конкурента «Ружомберока» — составил 11 очков. Новый розыгрыш не за горами. Первый тур чемпионата Словакии — уже 16 июля. «Слован» начнёт защиту титула с гостевой встречи против команды ЖП «Шпорт».

В Лиге чемпионов клуб из столицы Словакии играет регулярно. В прошлом году «Слован» дошёл до 2-й стадии квалификации, но был остановлен чемпионом Швейцарии — «Янг Бойз» (2:3 — по сумме двух матчей).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Клуб перешёл во второй по значимости турнир УЕФА. В Лиге Европы словацких футболистов обидели снова. Это сделал греческий «Олимпиакос» (5:2), тем самым не пустив «Слован» в групповую стадию.

В итоге «короли Братиславы» получили шанс выступить в основной сетке Лиги конференций. Компанию «Словану» составили греческий ПАОК, датский «Копенгаген» и «Линкольн» из Гибралтара.

К слову, с 1 июля за чемпиона Словакии сможет играть форвард Эрик Рамирес. Нападающего в годичную аренду отправило киевское «Динамо».

«Динамо» Батуми

Эта команда является действующим чемпионом Грузии. «Динамо» (Батуми) — дебютант Лиги чемпионов. Клубу впервые в истории удалось выиграть золото на внутренней арене.

Батуми на 5 очков опередил экс-чемпиона тбилиское «Динамо». И статистика по разнице голов — лучшая в лиге. В среднем за игру футболисты забивают 2 гола. Пропускают — меньше 1-го мяча.

Команда делает заявку на второй титул подряд. Чемпионат Грузии в самом разгаре. После 20-ти туров у «Динамо» Батуми преимущество над преследователями составляет 9 очков.

В сезоне 21/22 «Динамо» играло в отборе Лиги конференций. В 3-м раунде грузины уступили «Сивасспору» (2:3 — поражение в дополнительное время)

Прогноз и ставка

Букмекеры не верят в чемпионов Грузии. Они предлагают поставить на «Слован» за 1.64, на ничью за 3.25, а на «Динамо» — за 5.25.

Чемпионы Словакии наверняка будут играть в атакующий футбол. А грузинские футболисты будут искать счастья в контратаке. Есть вероятность, что обе команды смогут реализовать свои моменты. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.91