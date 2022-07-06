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    Два чемпиона устроят голевую феерию?

    «Слован» — «Динамо». Прогноз, ставка (к.1.91) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 6 июля 2022 года

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    ФК «Слован»
    Чемпион Грузии — «Динамо» (Батуми) отправится в гости к лучшему клубу Словакии — «Словану». Первый отборочный раунд Лиги чемпионов. Матч пройдёт 6 июля, начало — в 21:30 по мск. «Слован» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Июля 2022 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 21:30 Динамо Батуми Динамо Батуми
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Слован»

    Клуб из Братиславы — самый титулованный в Словакии. В завершившемся сезоне «Слован» выиграл 12-е чемпионство своей страны. Причём последние 4 года «короли Братиславы» не оставляют не единого шанса своим конкурентам.

    Отрыв от ближайшего конкурента «Ружомберока» — составил 11 очков. Новый розыгрыш не за горами. Первый тур чемпионата Словакии — уже 16 июля. «Слован» начнёт защиту титула с гостевой встречи против команды ЖП «Шпорт».

    В Лиге чемпионов клуб из столицы Словакии играет регулярно. В прошлом году «Слован» дошёл до 2-й стадии квалификации, но был остановлен чемпионом Швейцарии — «Янг Бойз» (2:3 — по сумме двух матчей).

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    Клуб перешёл во второй по значимости турнир УЕФА. В Лиге Европы словацких футболистов обидели снова. Это сделал греческий «Олимпиакос» (5:2), тем самым не пустив «Слован» в групповую стадию.

    В итоге «короли Братиславы» получили шанс выступить в основной сетке Лиги конференций. Компанию «Словану» составили греческий ПАОК, датский «Копенгаген» и «Линкольн» из Гибралтара.

    К слову, с 1 июля за чемпиона Словакии сможет играть форвард Эрик Рамирес. Нападающего в годичную аренду отправило киевское «Динамо».

    «Динамо» Батуми

    Эта команда является действующим чемпионом Грузии. «Динамо» (Батуми) — дебютант Лиги чемпионов. Клубу впервые в истории удалось выиграть золото на внутренней арене.

    Батуми на 5 очков опередил экс-чемпиона тбилиское «Динамо». И статистика по разнице голов — лучшая в лиге. В среднем за игру футболисты забивают 2 гола. Пропускают — меньше 1-го мяча.

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    • Команда делает заявку на второй титул подряд. Чемпионат Грузии в самом разгаре. После 20-ти туров у «Динамо» Батуми преимущество над преследователями составляет 9 очков.

    В сезоне 21/22 «Динамо» играло в отборе Лиги конференций. В 3-м раунде грузины уступили «Сивасспору» (2:3 — поражение в дополнительное время)

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не верят в чемпионов Грузии. Они предлагают поставить на «Слован» за 1.64, на ничью за 3.25, а на «Динамо» — за 5.25.

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    Чемпионы Словакии наверняка будут играть в атакующий футбол. А грузинские футболисты будут искать счастья в контратаке. Есть вероятность, что обе команды смогут реализовать свои моменты. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.91

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    «Слован» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Два чемпиона устроят голевую феерию?
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