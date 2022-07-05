Гол Глушенкова принес «Крыльям» победу над «Ахматом»

Самарскиеодержали победу над грозненским(1:0) в контрольном матче, прошедшем в Химках.

Единственный гол на 50-й минуте забил нападающий Максим Глушенков.

Контрольный матч «Ахмат» — «Крылья Советов» — 0:1 Гол: 15 Глушенков, 50'«Крылья Советов»: 1 Ломаев, 5 Горшков, 95 Гапонов, 4 Солдатенков, 23 Бейл (35 Герчиков, 55'), 21 Иванисеня, 14 Коваленко (35 Великородный, 65'), 11 Ежов, 9 Пиняев (17 Арустамян, 65'), 19 Цыпченко, 15 Глушенков«Ахмат»: Шелия, Семенов (К), Быстров, Тодорович, Богосавац, Швец, Трошечкин, Олейников (Иналкаев), Бериша, Садулаев, Ильин (Конате)

Вторая игра между грозненской командой и «Крыльями Советов» пройдет также 5 июля другими составами. Начало матча — 17.30 по московскому времени.