«Удинезе» — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

Миланскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Иван Перишич (12-я минута) и Лаутаро Мартинес (39-я), сыгравший на добивании после того, как не реализовал пенальти.

Хозяева ответили забитым голом в исполнении Игнасио Пуззетто (72-я).

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Интер 1:2 Голы: 0:1 Иван Перишич (12'), 0:2 Лаутаро Мартинес (39'), 1:2 Игнасио Пуссетто (72') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Роб Холдинг, Неуэн Перес, Науэль Молина, Толгай Али Арслан, Уолас, Роберто Перейра, Iyenoma Destiny Udogie, Исаак Саксесс, Жерар Деулофеу Интер: Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко, Иван Перишич, Роберто Гальярдини, Марсело Брозович, Николо Барелла, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Роб Холдинг (38'), Роберто Перейра (65'), Матиас Весино (90 + 2')

Команда Симоне Индзаги с 75 очками продолжает располагаться на второй позиции турнирной таблицы Серии А, отставая от «Милана» на два очка. Подопечные Габриэле Чоффи находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 43 очка.

Календарь и таблица Серии А

В следующем туре «Интер» примет дома «Наполи» (6 мая), а «Удинезе» отправится в гости к «Сассуоло» (7 мая).