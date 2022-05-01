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    «Интер» обыграл «Удинезе» и приблизился к «Милану» в Серии А

    «Удинезе» — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Удинезе Интер
    Миланский «Интер» одержал выездную победу над «Удинезе» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
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    «Интер»

    В составе победителей отличились Иван Перишич (12-я минута) и Лаутаро Мартинес (39-я), сыгравший на добивании после того, как не реализовал пенальти.

    Хозяева ответили забитым голом в исполнении Игнасио Пуззетто (72-я).

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Интер 1:2
    Голы: 0:1 Иван Перишич (12'), 0:2 Лаутаро Мартинес (39'), 1:2 Игнасио Пуссетто (72') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Роб Холдинг, Неуэн Перес, Науэль Молина, Толгай Али Арслан, Уолас, Роберто Перейра, Iyenoma Destiny Udogie, Исаак Саксесс, Жерар Деулофеу Интер: Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко, Иван Перишич, Роберто Гальярдини, Марсело Брозович, Николо Барелла, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Роб Холдинг (38'), Роберто Перейра (65'), Матиас Весино (90 + 2')

    Команда Симоне Индзаги с 75 очками продолжает располагаться на второй позиции турнирной таблицы Серии А, отставая от «Милана» на два очка. Подопечные Габриэле Чоффи находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 43 очка.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «Интер» примет дома «Наполи» (6 мая), а «Удинезе» отправится в гости к «Сассуоло» (7 мая).

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