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    Руни может возглавить «Бернли»

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    Уэйн Руни перед началом следующего сезона может возглавить «Бернли», сообщает Sun Sport.

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    В середине апреля руководство «Бернли» прекратило сотрудничество с Шоном Дайчем, который возглавлял команду более девяти лет. Пост временного тренера с тех пор занимает Майкл Джексон.

    По данным источника, Руни является основным кандидатом на пост главного тренера «Бернли». При этом, как отмечается, он согласится на эту работу даже в том случае, если клубу не удастся сохранить место в английской Премьер-лиге.

    «Бернли» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 33-х туров.

    Руни с 2020 года возглавляет «Дерби», который по итогам текущего сезона вылетел из Чемпионшипа в Первый дивизион. Из-за финансовых проблем лига сняла с клуба 21 очко.

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