Руни может возглавить «Бернли»

Уэйн Руни перед началом следующего сезона может возглавить «Бернли», сообщает Sun Sport.

В середине апреля руководство «Бернли» прекратило сотрудничество с Шоном Дайчем, который возглавлял команду более девяти лет. Пост временного тренера с тех пор занимает Майкл Джексон.

По данным источника, Руни является основным кандидатом на пост главного тренера «Бернли». При этом, как отмечается, он согласится на эту работу даже в том случае, если клубу не удастся сохранить место в английской Премьер-лиге.

«Бернли» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ после 33-х туров.

Руни с 2020 года возглавляет «Дерби», который по итогам текущего сезона вылетел из Чемпионшипа в Первый дивизион. Из-за финансовых проблем лига сняла с клуба 21 очко.