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    «Бёрнли» уволил Дайча, который возглавлял команду более 9 лет

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    «Бёрнли» объявил об увольнении Шона Дайча с поста главного тренера. 50-летний специалист возглавлял команду более 9 лет — это был наибольший результат среди действующих тренеров английской Премьер-лиги. Вместе с Дайчем в отставку был отправлен весь его штаб.

    Шон Дайч
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    Шон Дайч

    «Во-первых, "Бёрнли" хотел бы официально выразить искреннюю благодарность Шону Дайчу и его штабу за достижения в клубе. Во время своего пребывания на "Тёрф Мур" Шон пользовался уважением как на поле, так и за его пределами: его уважали игроки, персонал, болельщики и футбольное сообщество в целом.

    Однако результаты в нынешнем сезоне были разочаровывающими. Это было невероятно сложное решение, ведь до конца сезона осталось всего восемь матчей. Но мы считаем, что изменения необходимы, чтобы повысить шансы "Бёрнли" на сохранение прописки в АПЛ», — приводит слова председателя правления «Бёрнли» Алана Пэйса официальный сайт клуба.

    В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Бёрнли» набрал 24 очка в 30 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда идёт в зоне вылета.

    При Дайче «Бёрнли» дважды поднимался из Чемпионшипа в АПЛ. Также под руководством Шона команды впервые за 50 лет вышла в еврокубки — в сезоне-2018/2019 «Бёрнли» сыграл в Лиге Европы.

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