Защитник «Динамо»: После поражения от ЦСКА бутербродами никто не кидался

«Обычно за пару дней удаётся переварить эмоции, если неудачный матч случился.
У нас после игры на следующий день всегда восстановительная тренировка, затем выходной, после чего приступаем к подготовке к следующему матчу.
Вот к этому моменту я уже стараюсь выбросить из головы прошедшую игру и сосредоточиться на следующей.
Конечно, результат в матче с ЦСКА мог быть другим. До гола мы, в принципе, играли лучше, создавали давление на ворота соперника.
Да и не скажу, что пропущенный мяч выбил нас из колеи. Произвели замены, потом и вовсе перестроились на схему в три центральных защитника.
Год назад в Краснодаре это перестроение помогло нам перевернуть матч. Но в этот раз не сработало.
Что творилось в раздевалке после игры? Да ничего особенного. Все сидели, переваривали поражение.
Никаких выяснений отношений на повышенных тонах не было, бутербродами никто не кидался. Потом выступил Шварц, и мы стали собираться
Где-то в глубине души надеялся, что "Краснодар" сможет отобрать очки у "Зенита". Но понятно, что питерцы были в этом матче фаворитами.
Всё-таки разница в составах существенная. Так и получилось», — цитирует игрока пресс-служба клуба.