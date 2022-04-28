ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн
  • 20:24
    • СМИ: Рангник готов возглавить сборную Австрии
  • 19:37
    • Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 19:23
    • Канада проиграла Финляндии в овертайме юниорского ЧМ, Чехия победал Швейцарию
  • 16:19
    • «Лига Ставок»: фрибет 10 000 рублей. Как получить?
  • 15:54
    • Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента
    Все новости спорта

    Защитник «Динамо»: После поражения от ЦСКА бутербродами никто не кидался

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо ЦСКА РПЛ Футбол России
    Защитник «Динамо» Роман Евгеньев прокомментировал поражение в игре 25 тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Обычно за пару дней удаётся переварить эмоции, если неудачный матч случился.

    У нас после игры на следующий день всегда восстановительная тренировка, затем выходной, после чего приступаем к подготовке к следующему матчу.

    Вот к этому моменту я уже стараюсь выбросить из головы прошедшую игру и сосредоточиться на следующей.

    Конечно, результат в матче с ЦСКА мог быть другим. До гола мы, в принципе, играли лучше, создавали давление на ворота соперника.

    Да и не скажу, что пропущенный мяч выбил нас из колеи. Произвели замены, потом и вовсе перестроились на схему в три центральных защитника.

    Год назад в Краснодаре это перестроение помогло нам перевернуть матч. Но в этот раз не сработало.

    Что творилось в раздевалке после игры? Да ничего особенного. Все сидели, переваривали поражение.

    Никаких выяснений отношений на повышенных тонах не было, бутербродами никто не кидался. Потом выступил Шварц, и мы стали собираться

    Где-то в глубине души надеялся, что "Краснодар" сможет отобрать очки у "Зенита". Но понятно, что питерцы были в этом матче фаворитами.

    Всё-таки разница в составах существенная. Так и получилось», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» находится в прекрасной форме
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Вест Хэм» покажет, как надо играть против «Айнтрахта»?
  • «Вест Хэм» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Лейпциг» тоже проиграет «Рейнджерс»?
  • «Лейпциг» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры