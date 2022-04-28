Защитник «Динамо»: После поражения от ЦСКА бутербродами никто не кидался

Защитникпрокомментировал поражение в игре 25 тура РПЛ с(0:1).

«Обычно за пару дней удаётся переварить эмоции, если неудачный матч случился.

У нас после игры на следующий день всегда восстановительная тренировка, затем выходной, после чего приступаем к подготовке к следующему матчу.

Вот к этому моменту я уже стараюсь выбросить из головы прошедшую игру и сосредоточиться на следующей.

Конечно, результат в матче с ЦСКА мог быть другим. До гола мы, в принципе, играли лучше, создавали давление на ворота соперника.

Да и не скажу, что пропущенный мяч выбил нас из колеи. Произвели замены, потом и вовсе перестроились на схему в три центральных защитника.

Год назад в Краснодаре это перестроение помогло нам перевернуть матч. Но в этот раз не сработало.

Что творилось в раздевалке после игры? Да ничего особенного. Все сидели, переваривали поражение.

Никаких выяснений отношений на повышенных тонах не было, бутербродами никто не кидался. Потом выступил Шварц, и мы стали собираться

Где-то в глубине души надеялся, что "Краснодар" сможет отобрать очки у "Зенита". Но понятно, что питерцы были в этом матче фаворитами.

Всё-таки разница в составах существенная. Так и получилось», — цитирует игрока пресс-служба клуба.