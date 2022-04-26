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    «МЮ» готовит официальное предложение за сербского лидера «Лацио»

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    «Манчестер Юнайтед» собирается сделать официальное предложение по покупке полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

    Сергей Милинкович-Савич
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    Сергей Милинкович-Савич

    По информации источника, скауты «красных дьяволов» просматривали Милинковича-Савича в последних играх и пришли к выводу, что он готов к игре за «Манчестер Юнайтед».

    Агент игрока Матея Кежман находится в Италии, чтобы обсудить с «Лацио» запрашиваемую цену за полузащитника.

    Сообщается, что «Ювентус» и «ПСЖ» также заинтересованы в услугах сербского игрока.

    27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года.

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