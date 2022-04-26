«МЮ» готовит официальное предложение за сербского лидера «Лацио»

Сергей Милинкович-Савич Фото: globallookpress.com
По информации источника, скауты «красных дьяволов» просматривали Милинковича-Савича в последних играх и пришли к выводу, что он готов к игре за «Манчестер Юнайтед».
Агент игрока Матея Кежман находится в Италии, чтобы обсудить с «Лацио» запрашиваемую цену за полузащитника.
Сообщается, что «Ювентус» и «ПСЖ» также заинтересованы в услугах сербского игрока.
27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года.