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    Газизов: Зона вылета? Упаднических настроений нет. «Уфа» верит, что всё изменится

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Всё может измениться в одном или в другом матче. Надо в это верить. Шансы есть. Упаднических настроений нет. Надо работать над ошибками и с желанием выходить на следующий матч.

    Ставка на матчи с "Химками" и с "Арсеналом" как на ключевые? Могу сказать, что мы не смотрим, с кем нам играть. Впереди "Химки", это самая важная игра. Дальше будем думать уже потом. Стратегию на четыре матча нет смысла расписывать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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