Газизов: Зона вылета? Упаднических настроений нет. «Уфа» верит, что всё изменится

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).

«Всё может измениться в одном или в другом матче. Надо в это верить. Шансы есть. Упаднических настроений нет. Надо работать над ошибками и с желанием выходить на следующий матч.

Ставка на матчи с "Химками" и с "Арсеналом" как на ключевые? Могу сказать, что мы не смотрим, с кем нам играть. Впереди "Химки", это самая важная игра. Дальше будем думать уже потом. Стратегию на четыре матча нет смысла расписывать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте.