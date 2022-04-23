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    Благодаря покеру Жезуса «Ман Сити» разгромил «Уотфорд»

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    «Манчестер Сити» на своём поле сыграл против «Уотфорда» в рамках 34-го тура Премьер-лиги Англии. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:1.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    В команде «Манчестер Сити» Габриэл Жезус смог оформить покер забив 4 гола на 4-й, 23-й, 49-й и 53-й минутах матча. Так же за горожан одним голом отметился Родри, который обработал мяч и нанес очень красивый удар по воротам.

    За «Уотфорд» гол престижа забил Хассан Камара с угла штрафной в правый нижний угол ворот. И таким образом поединок завершился со счётом 5:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Уотфорд 5:1
    Голы: 1:0 Габриэл Жезус (4'), 2:0 Габриэл Жезус (23'), 2:1 Ассан Камара (28'), 3:1 Родриго Эрнандес (34'), 4:1 Габриэл Жезус (пенальти) (49'), 5:1 Габриэл Жезус (53') Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт (Натан Аке, 63'), Александр Зинченко, Родриго Эрнандес (Рияд Марез, 71'), Фернандиньо, Габриэл Жезус, Кевин Де Брёйне (Илкай Гюндоган, 57'), Джек Грилиш, Рахим Стерлинг Уотфорд: Эммануэль Деннис, Джошуа Кинг, Исмаила Сарр (Жоао Педро, 69'), Том Клеверли, Имран Луза (Edo Kayembe, 75'), Мусса Сиссоко, Ассан Камара, Самир Ханданович (Крэйг Кэткарт, 68'), Кристиан Кабазель, Jeremy Ngakia, Бен Фостер Предупреждение: Жоау Канселу (43')

    «Манчестер Сити» остается лидером турнирной таблицы АПЛ набрав 80 очков, а «Уотфорд» занимает 19-е место с 22 балами в активе.

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