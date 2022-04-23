Гол и пас Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»

Леверкузенскийодержал выездную победу над(4:1) в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 5-й минуте открыли гости — отличился голландский защитник Йетро Виллемс.

Уже спустя три минуты чешский форвард гостей Патрик Шик сравнял счет, а на 18-й минуте «Байер» вышел вперед благодаря голу экс-игрока «Зенита» Сердара Азмуна.

На 88-й минуте иранец записал на свой счет голевую передачу на Паулинью, а победную точку на 84-й минуте поставил Эксекиэль Паласиос.

Футбол. Германия. Бундеслига Гройтер Фюрт — Байер 1:4 Голы: 1:0 Йетро Виллемс (5'), 1:1 Патрик Шик (8'), 1:2 Сердар Азмун (18'), 1:3 Паулинью (58'), 1:4 Эксекиэль Паласиос (84') Гройтер Фюрт: Андреас Линде, Симон Аста, Себастьян Грисбек, Ник Виргевер, Жан-Лука Иттер, Timothy Tillmann (Джереми Дудзяк, 83'), Тобиас Рашль, Йетро Виллемс (Джиден Юнг, 70'), Джулиан Грин, Бранимир Хргота, Джессик Нганкам (Диксон Абиама, 82') Байер: Патрик Шик (Юлиан Баумгартлингер, 82'), Сердар Азмун (Дэйли Синкгравен, 73'), Паулинью, Керем Демирбай (Эксекиэль Паласиос, 77'), Чарлес Арангис, Мусса Диаби (Лукас Аларио, 82'), Митчел Баккер, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Одилон Коссуну, Лукаш Градецки

После 31 сыгранного тура «Байер» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Гройтер Фюрт» (17) — на последней, 18-й строчке.