Агент Фукса: Бруно останется в ЦСКА в следующем сезоне

, агент бразильского защитника ЦСКА, сообщил, что его клиент не собирается покидать московский клуб после завершения сезона-2021/2022.

«Бруно останется в ЦСКА в следующем сезоне. Он не планирует покидать команду», — цитирует агента «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний бразильский защитник в девяти матчах чемпионата и Кубка России не отметился результативными действиями. Соглашение между Фуксом и ЦСКА истекает в 2025 году.

После 25 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», у которого 55 очков. Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» состоится 24 апреля. Начало: 19:30 мск.