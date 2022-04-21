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    Лига 1: Подводим итоги 33-го тура

    ПСЖ на пути к золоту. «Марсель» защищает серебро. А «Ренн», «Страсбург» и «Монако» — бронзу. Турнирный расклад за 5 туров до финиша

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    Изменения в турнирной таблице

    Битва за ТОП-4. «Ницца» теряет позиции. Поражение от «Монако» (0:1) в 33-м туре лишила «орлят» 4 места. «Страсбург» одержал важную победу над «Ренном» (2:1).

    Таким образом, победители пар поднялись на ступеньку вверх. «Страсбург» — четвёртый, «Монако» — пятое.

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    Зона вылета. «Клермон» вернулся на спасительное 17-е место в турнирной таблице. Благодаря минимальной победе над «Труа» (1:0) и ничьей «Сент-Этьена» с «Бордо» (2:2). В опасную зону опустился «Сент-Этьен».

    Без пяти минут чемпион

    «Париж» (1 место и 77 очков) — в шаге от чемпионства. В 33-м туре ПСЖ разгромил в гостях «Анже» (3:0) и сохранил преимущество в 15 очков от преследователя — «Марселя» (2 место и 62 очка). «Провансальцы» одержали сложную победу на «Велодроме» в матче с «Нантом» (3:2)

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    • Следующий тур — чемпионский. 23 апреля «Парижу» играть против «Ланса». Встреча пройдет на Парк дэ Пранс. Команде Месси, Неймара и Мбаппе достаточно сыграть вничью, чтобы завоевать титул чемпиона Франции.

    Битва за бронзу

    «Париж» и «Марсель» — ушли далеко в отрыв от остальной группы команд. А вот битва за бронзу и квалификацию Лиги Чемпионов идёт жёсткая.

    Сразу три набрали одинаковое количество очков. По 56 у «Ренна» (3 место), «Страсбурга» (4 место) и «Монако» (5 место).

    На пятки наступают: обиженная «Ницца» (6 место и 54 очка) и «Ланс» (7 место и 53 очка).

    До конца сезона еще 5 туров. В основном битва за бронзу будет проходить заочно. У кого самый сложный календарь, давайте разбираться:

    «Страсбург» — в оставшихся играх придётся рубиться с грандами французского футбола — ПСЖ (29 апреля) и «Марселем» (21 мая).

    Омари
    globallookpress.com

    В более выгодной ситуации выглядит «Ренн». Из серьезного только битва с «Марселем» — (14 мая). И «Ланс» — встреча с «Парижем» (23 апреля)

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    Самый простой график матчей у «Монако» и «Ланса». Сначала соперники классом ниже, а потом личная встреча. Она состоится в последнем туре 21 мая.

    В зоне опасности

    Не видят выхода из ситуации две команды: «Метц» (20 место и 24 очка) и «Бордо» (19 место и 27 очков). Оба клуба в зоне вылета. От спасительного 17-го места отделяют минимум 5 очков.

    В 33-м туре «Метц» уступил в гостях «Лорьяну» (0:1), а «Бордо» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (2:2). О каком-то сохранении прописки во французской Лиге 1 этих команд говорить пока рано.

    Календарь и таблица Лиги 1

    А вот «Сент-Этьен» (18 место и 31 очко) еще рассчитывает на спасение. После 32-го тура команда покинула опасную зону. Теперь снова вернулась. В турнирке обошёл «Клермон» (17 место и 32 очка).

    В следующем туре «Клермон» может закрепить успех — в матче против «Анже». Матч состоится 24 апреля. На день раньше сыграет «Сент-Этьен». Дома примет претендента на бронзу «Монако».

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