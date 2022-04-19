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    Доннарумма хочет вернуться в Серию А

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    Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма хочет вернуться в чемпионат Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    Окружение игрока рассматривает варианты возвращения 23-летнего голкипера в один из клубов серии А.

    «Милан» уже дал понять, что не заинтересован в подписании Доннаруммы. В качестве других кандидатов был «Ювентус». Однако туринцев отпугивает высокая зарплата футболиста ПСЖ.

    Контракт голкипера с парижским клубом действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

    Доннарумма провел в составе «Милана» 251 матч. В текущем сезоне вратарь провел за «ПСЖ» 22 матч из них восемь закончил всухую.

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