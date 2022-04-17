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    «Вест Хэм» и «Бёрнли» обменялись голами и разошлись ничьей

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    «Вест Хэм» на своем поле сыграл против «Бернли» в рамках 33-го тура АПЛ. Матч завершился ничьей со счётом 1:1.

    Томаш Соучек
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    Томаш Соучек

    На 33-й минуте поединка Ваут Вегхорст получил отскок во вратарской и нанес удар головой, тем самым футболист вывел «Бернли» вперед и сделал счет 0:1. «Вест Хэм» смог сравнять счёт на 74-й минуте поединка после того как Томаш Соучек корпусом протолкнул мяч в ворота после удара с углового — 1:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Бёрнли 1:1
    Голы: 0:1 Ваутер Вегорст (33'), 1:1 Томаш Соучек (74') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Бенджамин Джонсон, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Мануэль Лансини (Пабло Форнальс, 79'), Никола Влашич (Саид Бенрахма, 65'), Майкл Антонио Бёрнли: Ваутер Вегорст, Ник Поуп, Максвелл Корне, Джек Корк, Эшли Вествуд (Джош Браунхилл, 30'), Дуайт Макнил (Матей Выдра, 79'), Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Нэйтан Коллинз, Мэттью Лоутон (Коннор Робертс, 62'), Ник Поуп Предупреждения: Джек Корк (11'), Лукаш Фабиански (45 + 1'), Деклан Райс (67')

    «Вест Хэм» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 52 очка, а «Бернли» находится на 18-м месте с 25 баллами в активе.

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