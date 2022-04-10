«Осасуна» вырвала победу у «Алавеса» на 92-й минуте матча

на своём поле сыграла противв рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Счёт в матче мог быть открыт на 37-й минуте когда у «Осасуны» появился шанс пробить 11-метровый, но Рубен Гарсия не смог реализовать его. А победный гол был забит только на 92-й минуте поединка Анте Будимаром, который с близкой дистанции расстрелял голкипера и отправил мяч в сетку.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Алавес 1:0 Гол: 1:0 Анте Будимир (90 + 3') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль (Хави Мартинес, 86'), Аридане Эрнандес, Давид Гарсия, Хосе Анхель (Мануэль Санчес, 61'), Хон Монкайола, Лукас Торро, Иньиго Перес (Роберто Торрес, 61'), Эсекьель Авила (Энрике Барха, 86'), Анте Будимир, Рубен Гарсия (Энрике Гарсия, 61') Алавес: Хоселу, Луис Риоха, Ману Вальехо (Факундо Пельистри, 66'), Эдгар Мендес (Томас Пина, 76'), Мамаду Лум Н'Диайе, Гонсало Эскаланте (Антонио Мойя, 81'), Чимо Наварро, Флорьян Лежён, Виктор Лагуардия, Науэль Тенаглия (Рубен Дуарте, 81'), Фернандо Пачеко Предупреждения: Начо Видаль (9'), Мамаду Лум Н'Диайе (15'), Анте Будимир (29'), Лукас Торро (45 + 3')

«Осасуна» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 41 очко, а «Алавес» расположился на 20- месте с 22 баллами в активе.