ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ксения СеменоваКсения Семенова: Нашим спортсменам необходимо найти новую мотивацию и силы
  • 13:18
    • Моуринью — о Лиге конференций: Люди решили, что матчи можно проводить на пластиковых полях
  • 12:35
    • «ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 млн евро за подписание нового контракта
  • 11:29
    • Асенсио может перейти из «Реала» в «Милан»
  • 11:01
    • Два игрока «Аякса» близки к переходу в «Баварию»
    Все новости спорта

    Моуринью — о Лиге конференций: Люди решили, что матчи можно проводить на пластиковых полях

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Футбол Англии АПЛ Челси
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался на качество поля в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с «Будё-Глимт» (1:2), тем самым раскритиковав новый турнир.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «Игрок "Ромы" получил серьёзную травму. Я называю это травмой пластикового поля. Это вне нашего контроля. Люди решили, что европейские соревнования можно проводить на пластиковых полях», — приводит слова Моуринью BT Sport в «Твиттере».

  • «Рома» проиграла «Буде», «Лестер» и ПСВ разошлись нулевой ничьей
  • Читайте по теме

    • 7 апреля на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» принимал «Рому». Хозяева одержали победу со счётом 2:1. Ответная игра «Ромы» и «Будё-Глимт» состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Четвертый матч серии команды закончат скромнее?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Боруссия Д» одолеет аутсайдера
  • «Штутгарт» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Волкановски — Чхан Сон Чон
  • Прочие
  • Послезавтра в 07:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ян — Стерлинг
  • Прочие
  • Послезавтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры